Imprese: al via ‘Lease 2022’, 5a edizione del Salone del Leasing

Ottobre 26, 2022

Si è aperto oggi a Milano Lease2022, il Salone del Leasing organizzato da Newton e Assilea (Associazione italiana leasing), giunto alla sua quinta edizione. Quest’anno, al centro del dibattito il ruolo delle Pmi e del settore dell’artigianato, la spina dorsale del Paese che, anche attraverso il leasing, deve essere posta nelle condizioni di crescere, di completare il processo di digitalizzazione e di mettere a terra il Pnrr. Come spiegano Carlo Mescieri, Presidente di Assilea, e Luca Ziero, Direttore generale di Assilea.