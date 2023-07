Imprese: caro energia, decarbonizzazione e prezzi del rottame al centro dell’Assemblea annuale di Assovetro

Luglio 7, 2023

Si è tenuta nel centro di Roma l’Assemblea annuale di Assovetro, l’associazione nazionale degli industriali del vetro aderente a Confindustria: al centro dell’incontro un riflessione sulle sfide che il settore si trova davanti, alla luce delle trasformazioni in tema decarbonizzazione, delle politiche energetiche e del passaggio alle rinnovabili. Tra i punti emersi dall’assemblea dunque la necessità di interventi strutturali per garantire stabilita sul tema dei prezzi dell’energia oltre che competitività per il settore, alla luce dei cambiamenti e delle sfide poste dalla transizione energetica che necessitano sempre di più di infrastrutture adeguate, moderne e sostenibili