Imprese, Cgia: troppe leggi in Italia, costano 103 miliardi anno

Dicembre 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Si stima che in Italia vi siano circa 160mila norme, di cui poco più di 71mila approvate a livello nazionale e le rimanenti 89 mila promulgate dalle Regioni e dagli Enti locali. Un groviglio legislativo che è 10 volte superiore al numero complessivo, pari a 15.500, di provvedimenti di legge presenti in Francia (7.000), in Germania (5.500) e nel Regno Unito (3.000) . A segnalarlo è l’Ufficio studi della Cgia.

Questa sovra-produzione normativa, sottolinea la Confederazione degli artigiani di Mestre “ha ingessato il funzionamento della Pubblica Amministrazione con ricadute pesantissime soprattutto per gli imprenditori di piccole dimensioni. Di fronte a questo dedalo normativo il peso della burocrazia e i ritardi decisionali in capo agli uffici pubblici hanno reso la nostra Pa tra le meno efficienti d’Europa. Le procedure amministrative costano alle imprese 103 miliardi l’anno, di cui 80 sono in capo alle Pmi”.