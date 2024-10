Imprese, Chiarini (Assolombarda): “Spada ha toccato temi centrali per i giovani”

21 Ottobre 2024

“Ringrazio il presidente Spada per aver toccato dei temi così centrali per noi giovani quali l’innovazione, gli investimenti, la competitività e le competenze e aver toccato un punto a noi molto importante che è il ddl concorrenza”. E’ quanto dichiarato da Federico Chiarini, presidente Giovani Imprenditori di Assolombarda, in occasione dell’Assemblea Generale di Assolombarda che si è tenuta all’Università Bocconi di Milano. L’assise ha avuto come titolo “L’Impresa che è in noi”.