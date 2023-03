Imprese: Confcommercio, usura fenomeno percepito in maggior aumento, poi abusivismo

Marzo 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

L’usura è il fenomeno illegale percepito in maggior aumento dagli imprenditori (per il 25,9%) seguito da abusivismo (21,3%), estorsioni (20,1%) e furti (19,8%). Il trend è più marcato al Sud e nel commercio al dettaglio non alimentare dove si registrano percentuali più elevate e dove, in particolare, l’usura è indicata in aumento da oltre il 30% delle imprese. A Roma questo fenomeno è segnalato in crescita dal 28,5% degli imprenditori. E’ quanto emerge dall’indagine presentata oggi da Confcommercio sull’usura e fenomeni illegali, in occasione della giornata nazionale ‘Legalità ci piace’.