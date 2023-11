Imprese, Di Gregorio: “Agenzie di comunicazione sono prezioso supporto per la politica”

Novembre 8, 2023

“Le aziende che si interfacciano con la politica sono, ad esempio, le agenzie di comunicazione, che supportano la politica e sono ovviamente molto importanti. La tipologia di supporto cambia molto da paese a paese, negli Usa è più ampio, in Italia più su richiesta”. Sono le dichiarazioni di Luigi Di Gregorio, professore aggregato di Scienza Politica presso l’Università della Tuscia di Viterbo, intervenuto in occasione dell’evento di presentazione del nuovo numero di The Corporate Communication Magazine, da parte di Icch, intitolato “Politica e social network: etica, partecipazione e polarizzazione”, svoltosi al Circolo degli Esteri a Roma.