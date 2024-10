Imprese, Gori: “Occorre semplificare quadro normativo”

21 Ottobre 2024

Your browser does not support the video tag.

“Condivido il richiamo del presidente di Assolombarda Alessandro Spada alla politica, affinché si renda la vita delle imprese un po’ più semplice in termini di quadro normativo. C’è stata una sovrapproduzione di norme in questi anni in Italia e in Europa”. È quanto affermato da Giorgio Gori, europarlamentare, in occasione dell’Assemblea 2024 di Assolombarda intitolata “L’Impresa che è in noi”.