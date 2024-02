Imprese, ministro Casellati: “Sonepar eccellenza di cui Padova può vantarsi”

Febbraio 19, 2024

“Oggi Sonepar rappresenta una di quelle eccellenze di cui una città come Padova può vantarsi”. Sono le parole del ministro per le Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, in occasione dell’evento di inaugurazione del nuovo Hub logistico Sonepar a Padova, organizzato dall’azienda, leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico.