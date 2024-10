Imprese, Mutti (Centromarca): “Aziende che non rispettano la legalità sono scorrette e sleali”

24 Ottobre 2024

“Le aziende che non rispettano la legalità svolgono una competizione scorretta, che non si basa sulla capacità del saper fare, ma si basa viceversa sul non rispetto delle norme e delle leggi e quindi una competizione sleale”. Queste le dichiarazioni di Francesco Mutti, presidente di Centromarca, a margine dell’evento di presentazione delle evidenze della ricerca ‘La Marca crea valore per l’Italia’, promossa da Centromarca e condotta da Althesys sul valore condiviso dell’industria di marca sul sistema Paese.