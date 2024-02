Imprese, Novello (Sonepar Italia): “Abbiamo coniugato automazione con occupazione”

Febbraio 19, 2024

Your browser does not support the video tag.

“Avevamo bisogno di aumentare la capacità di fuoco. Questa innovazione che abbiamo portato ci permette di rendere sistemiche tutte le attività volte a garantire una maggiore soddisfazione da parte del cliente. Conseguentemente, in una logica di sviluppo, siamo riusciti a coniugare l’automazione con l’occupazione”. Lo ha detto Sergio Novello, presidente e amministratore delegato di Sonepar Italia, in occasione dell’evento di inaugurazione del nuovo Hub logistico Sonepar a Padova, organizzato dall’azienda, leader nella distribuzione di prodotti e soluzioni per il mercato elettrico.