Imprese: Stramaccioni (Atac), ‘con welfare aziendale fidelizziamo i dipendenti’

13 Marzo 2025

“In un momento di grandissima trasformazione della società, per Atac” il welfare aziendale “costituisce un elemento fondamentale per porre un canale di contatto con i nostri colleghi, andare ad indagare i loro bisogni e capire come utilizzare efficientemente le risorse della società per migliorare le condizioni di lavoro e ‘l’attaccamento alla maglia’”. Sono le dichiarazioni di Marco Stramaccioni, direttore personale, relazioni industriali, safety e sicurezza aziendale Atac – Azienda per la Mobilità del Comune di Roma, partecipando alla terza edizione del Welfare Day, evento dedicato al welfare aziendale, organizzato da Comunicazione Italiana in collaborazione con Pluxee Italia, a Palazzo dell’Informazione a Roma.