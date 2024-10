Imprese, Tripi (Confindustria): “Aziende destinate a chiudere senza applicazione AI”

14 Ottobre 2024

“Il bene che sta avvenendo è quello che dice che senza l’applicazione delle intelligenze artificiali nelle aziende, queste chiudono, le aziende non diventano competitive”. Queste le parole di Alberto Tripi, special advisor di Confindustria per l’Intelligenza Artificiale, durante la presentazione del VI rapporto dell’Osservatorio di 4.Manager “Intelligenza Artificiale. Cambiamento culturale e organizzativo per imprese e manager: nuove traiettorie della managerialità” presentato oggi in occasione dell’apertura dell’anno accademico della Pontificia Università Antonianum.