Imprese: Utilitalia Innovation mette a confronto utilities e startup per migliorare i servizi al cittadino

Ottobre 17, 2023

È andato in scena a Milano Innovation day di Utilitalia, l’ultimo appuntamento del progetto Utilitalia Innovation. Martedì 17 ottobre 28 startup si sono a confrontate con le aziende di acqua, rifiuti ed energia associate a Utilitalia (la federazione delle imprese idriche, ambientali ed energetiche) per verificare come le migliori soluzioni tecnologiche presenti sul mercato possano rispondere alle esigenze delle utilities sui territori e contribuire ad elevare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.