IMQ eAmbiente racconta l’impegno delle aziende per raggiungere traguardo Agenda 2030

Dicembre 5, 2023

Your browser does not support the video tag.

Con il profondo impegno di concretizzare gli obiettivi dell’Agenda 2030, la società di servizi per la riduzione degli impatti ambientali ed energetici, IMQ eAmbiente ha organizzato a Venezia l’evento ‘Together Toward 2030’ per raccontare in modo innovativo l’CSRD (Direttiva Corporate Sustainability Reporting) attraverso la narrazione dei percorsi di realizzazione di imprenditori e manager, in modo diretto e concreto, ma con uno sguardo ed un intervento deciso delle nuove generazioni.