Giugno 10, 2023

E’ in arrivo una card contro il caro spesa, circa 380 euro medi a famiglia, da spalmare su sei mesi, da luglio a dicembre, per gli acquisti di prodotti alimentari, alcolici esclusi. E’ la nuova card contro il caro spesa per le famiglie in difficoltà economiche.