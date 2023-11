In arrivo le tredicesime, quest’anno valgono 40,7 miliardi

Novembre 26, 2023

In arrivo a dicembre le tredicesime: sono 35 milioni gli italiani che ne avranno diritto per un totale di 40,7 miliardi di euro. A ‘festeggiare’ sarà anche il fisco che, attraverso la ritenuta dell’Irpef, incasserà ben 13,2 miliardi di euro. Secondo l’Ufficio studi della Cgia tra il pagamento delle bollette della luce, del gas e la rata del mutuo, anche quest’anno non saranno molti i soldi che verranno destinati agli acquisti natalizi.