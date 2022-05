Maggio 5, 2022

L’obesità è diventata “un’epidemia“. Lo denuncia l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) che stima come l’obesità e il sovrappeso causino 200.000 casi di cancro e 1,2 milioni di morti all’anno in Europa dove il 59% degli adulti (più di un adulto su due) e circa il 30% dei bambini (circa un bambino su tre) sono in sovrappeso o convivono con l’obesità.