In Europa morti per caldo potrebbero triplicare entro 2100

25 Agosto 2024

Le morti per il caldo sono destinate ad aumentare. A riferirlo è un’indagine svolta dai ricercatori del Joint Research Centre della Commissione europea, secondo cui i decessi dovuti al caldo potrebbero triplicare in Europa entro il 2100. Si verificheranno forti disparità tra le regioni, in particolare in quelle meridionali, ossia Spagna, Italia, Grecia e parti della Francia.