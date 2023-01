In Groenlandia temperature mai così alte in ultimi mille anni: lo studio

Gennaio 20, 2023

Your browser does not support the video tag.

In Groenlandia le temperature non sono mai state così alte da almeno un millennio, con 1,5 gradi in più rispetto al XX secolo nel decennio che va dal 2001 al 2011 e il riscaldamento globale che ha raggiunto anche la parte centrale dell’isola. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature e guidato dall’Istituto tedesco Alfred-Wegener.

La calotta glaciale della Groenlandia, che si innalza fino a 3mila metri di altitudine e ha uno spessore di diversi chilometri, svolge un ruolo fondamentale nel sistema climatico globale.