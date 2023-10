In Italia avanza l’eco-ansia, cos’è

Ottobre 2, 2023

Cresce l”eco-ansia’, fenomeno sociale che “tocca il 47,3% degli italiani”. È quanto emerge dall’Osservatorio del mondo agricolo dell’Enpaia (l’Ente di previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura) e del Censis. In cima alle preoccupazioni degli abitanti della Penisola ci sono per l’81,4% lo scioglimento dei ghiacciai, per il 78,7% l’inquinamento dei mari, per il 77,4% i gravi eventi atmosferici avversi come bombe d’acqua, per il 77,3% il dissesto idrogeologico, a seguire per il 76,8% la minaccia della siccità, o della scarsità di acqua potabile è l’emergenza maggiormente percepita. La “eco-ansia”, si precisa, è trasversale ai gruppi sociali e mostra un’elevata preoccupazione nel 57,6% degli anziani, nel 43,7% degli adulti e nel 41,3% dei giovani.