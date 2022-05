Maggio 31, 2022

Dopo anni di calo, in Italia torna a crescere il numero di fumatori. Secondo un rapporto Iss sono infatti circa 800mila i fumatori in più rispetto al 2019. A fumare, ora, sarebbe un italiano su quattro. Si tratta del primo incremento significativo dal 2006 e riguarda entrambi i sessi.