In Italia mamme sempre più tardi, il report

Maggio 7, 2022

Your browser does not support the video tag.

In Italia si diventa mamme sempre più tardi e con meno figli, spesso rinunciando a lavorare o lavorando con contratti part time. Questo quanto sottolineato nel report Save The Children sulla maternità nel nostro Paese, che segnala come nei primi mesi del 2021 solo 1 contratto a tempo indeterminato su 10 riguardasse una donna mentre nel 2020 sono state 30mila le mamme ‘costrette’ a dimettersi.

In Italia si diventa mamme sempre più tardi e con meno figli, spesso rinunciando a lavorare o lavorando con contratti part time. Questo quanto sottolineato nel report Save The Children sulla maternità nel nostro Paese, che segnala come nei primi mesi del 2021 solo 1 contratto a tempo indeterminato su 10 riguardasse una donna mentre nel 2020 sono state 30mila le mamme ‘costrette’ a dimettersi.