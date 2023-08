Agosto 30, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sei milioni di italiani sono obesi. Innovazione, multidisciplinarietà, follow up sul fronte della chirurgia per perdere peso e i nuovi farmaci sono i temi al centro del XXXI Congresso nazionale della Società italiana di chirurgia dell’obesità e delle malattie metaboliche (Sicob), in programma ieri e oggi alla Mostra d’Oltremare a Napoli.