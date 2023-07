Luglio 18, 2023

Settima tappa in Puglia nella “Nicola Veronico Srl” di Modugno, in provincia Bari, per la campagna nazionale di Legambiente dedicata ai cantieri della transizione ecologica. L’azienda del Barese fa parte del Conou, il consorzio nazionale oli minerali usati protagonista della economia circolare.