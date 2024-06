Inaugurata a Sant’albano Stura (CN) “Terzo Paradiso Recycling”: Albetti (Coripet), “Quest’opera è fatta di PET, un materiale speciale, un materiale virtuoso perché ritornerà ad essere PET”

1 Giugno 2024

Un’opera “particolare campeggia davanti allo stabilimento Dentis di Sant’Albano Stura (CN). Si tratta del “Terzo Paradiso Recycling”, realizzata in PET, in particolare le bottiglie raccolte e compattate a formare la struttura principale del monumento. Questo materiale – ricorda Giovanni Albetti, Direttore generale Coripet – grazie alla sua virtuosità rinasce ogni volta. In particolare le bottiglie, vengono raccolte tramite i nostri ecocompattatori che sono distribuiti in tutta Italia proprio per ritornare ad essere nuova bottiglia”.