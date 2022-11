Inaugurato a Rho il Teatro civico Roberto De Silva

Novembre 28, 2022

Cultura, trasformazione, socialità e collaborazione tra pubblico e privato, il nuovo Teatro civico Roberto De Silva di Rho è tutto questo. Per ricordare il marito e promuovere la cultura e la riscoperta dello spettacolo dal vivo, Diana Bracco, presidente di Gruppo Bracco, ha voluto riqualificare l’area dove una volta sorgeva la Diana De Silva cosmetiques – guidata appunto da Roberto De Silva – e regalare al Comune di Rho un nuovo teatro. Inaugurato il 25 novembre 2022 con l’esibizione del violoncellista e compositore Giovanni Sollima, il polo culturale sarà diretto da Fiorenzo Grassi, già fondatore e direttore del Teatro Elfo Puccini del capoluogo lombardo.