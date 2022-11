Novembre 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

“A lui sarebbe piaciuto questo teatro perché era un uomo che amava molto la cultura in tutte le sue forme e la dedica va a lui”. Con queste dichiarazioni Diana Bracco, presidente Gruppo Bracco, ha parlato a margine della splendida serata d’inaugurazione del teatro dedicato a Roberto de Silva, imprenditore e marito della presidente del Gruppo Bracco, nella città di Rho.