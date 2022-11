Novembre 28, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Questo progetto nasce proprio come un sogno dei rhodensi, cioè quello di avere un teatro ed un luogo della cultura. Appariamo controcorrente nel 2022 investendo così tanti soldi nella cultura ma il connubio tra il Comune di Rho e la dottoressa Bracco ha portato la realizzazione di questo bellissimo luogo”. Così il sindaco di Rho, Andrea Orlandi, ha commentato la serata d’inaugurazione del nuovo teatro cittadino.