Incendi, 3 arresti a Frosinone

Novembre 9, 2022

A seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Frosinone, il Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale (Nipaaf) del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone ha eseguito un’ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emanata dal Gip presso il Tribunale di Frosinone (due misure di custodia in carcere ed una agli arresti domiciliari) nei confronti di tre persone indagate per il reato di incendio boschivo doloso aggravato dai futili motivi. Le indagini sono state condotte dalla Procura di Frosinone e delegate al Nipaaf del Gruppo Carabinieri Forestale di Frosinone e hanno riguardato gli incendi boschivi che hanno devastato le località Monte Calciano e Monte Acuto nel Comune di Giuliano di Roma (Frosinone), avvenuti rispettivamente il 16 luglio e il 28 luglio scorsi.