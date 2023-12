Incendio ospedale Tivoli, depositati i risultati delle autopsie

Dicembre 12, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sono stati depositati i risultati dell’autopsia effettuati sulle vittime dell’incendio all’ospedale di Tivoli: uno di loro sarebbe deceduto per il fumo, gli altri due invece per un malore originato dallo sbalzo di temperature durante i soccorsi. Una vicenda che ha scatenato la rabbia dei parenti.