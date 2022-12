Dicembre 13, 2022

L’Europarlamento ha destituito Eva Kaili, la politica greca espulsa dal Pasok e sospesa dal gruppo S&D, arrestata dalle autorità belghe, nell’indagine sul cosiddetto Qatargate. Su 628 voti, 625 sono stati quelli favorevoli, due gli astenuti e un solo contrario. “Kaili è innocente”, ha detto il legale dell’ex vice presidente del Parlamento europeo, l’avvocato Michalis Dimitrakopoulos.