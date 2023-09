Settembre 4, 2023

Corteo di cordoglio silenzioso a Vercelli per le 5 vittime dell’incidente ferroviario a Brandizzo, organizzato da Cgil Vercelli Valsesia, Cisl Piemonte Orientale e Uil Vercelli Biella. Intanto procede il lavoro della Procura di Ivrea per accertare le cause e le dinamiche che hanno portato al tragico schianto.