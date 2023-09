Settembre 7, 2023

Proseguono le indagini della procura di Ivrea sull’incidente alla stazione ferroviaria di Brandizzo costato la vita a 5 operai, per il quale al momento risultano due indagati. Per cercare di far luce sull’accaduto e individuare eventuali responsabilità, negli uffici giudiziari sono state ascoltate come testimoni diverse persone