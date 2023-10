Ottobre 4, 2023

Your browser does not support the video tag.

E’ stato rimosso il bus precipitato ieri sera da un cavalcavia a Mestre per cause ancora da accertare. Ventuno le vittime tra cui 2 bambini e un neonato e 15 feriti. Secondo le testimonianze il mezzo avrebbe sbandato più volte prima di precipitare per circa 30 metri.