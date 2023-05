Maggio 29, 2023

Quattro persone sono morte nel grave incidente avvenuto domenica sul Lago Maggiore dove, a causa del maltempo, una barca si è ribaltata. La procura di Busto Arsizio ha aperto un fascicolo contro ignoti per naufragio colposo. Le indagini dovranno fare luce sull’imbarcazione, le sue condizioni, ma anche sulle specifiche autorizzazioni alla navigazione e al trasporto turistico.