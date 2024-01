Incidenti stradali, 495 morti nel 2023

Gennaio 5, 2024

Your browser does not support the video tag.

Diminuiscono rispetto al 2022 gli incidenti stradali, con 44.778 incidenti rilevati dalla Polizia stradale contro i 45.387 dell’anno precedente. Gli incidenti mortali sono stati 449 (nel 2022 erano 521) e anche il numero delle vittime (495) sono diminuite rispetto all’anno precedente con una riduzione del 17,1%. Inversione di tendenza anche per gli incidenti con feriti che nel periodo in esame sono stati 15.760 contro i 16.402 dello stesso periodo del 2022 (-3,9%) con 24.701 feriti (il 2,7% in meno rispetto al 2022 in cui ci sono stati 25.374 feriti).