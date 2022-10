Ottobre 11, 2022

Incidenti stradali in Italia, secondo le stime Aci e Istat nel 2021 sono stati 2.875 i morti in 152mila sinistri e oltre 200mila i feriti. Maglia nera a Isernia, sud della Sardegna e Udine. 2.101 gli incidenti con monopattini, 9 i morti.