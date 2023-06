Giugno 9, 2023

Tre incidenti mortali nel giro di poche ore in Italia, con tre operai che hanno perso la vita in diverse regioni. Le vittime avevano 41, 54 e 59 anni. Indagano i carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le responsabilità nei tre casi. Più di 200 le morti bianche dall’inizio dell’anno.