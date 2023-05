Maggio 6, 2023

Incoronazione di Carlo III, al via tre giorni di celebrazioni in tutto il Regno Unito. Tra i 100 e i 120 milioni di sterline i costi per l’evento, a carico soprattutto sui sudditi. Grazie al turismo e ai diritti televisivi, l’evento sarà comunque un affare. Ma non sono mancate le polemiche.