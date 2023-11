Indi Gregory, Meloni: “Fatto il possibile ma non è bastato”

Novembre 13, 2023

“Abbiamo fatto tutto quello che potevamo, tutto il possibile. Purtroppo non è bastato. Buon viaggio piccola Indi”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni, commentando la notizia del decesso della bimba inglese Indi Gregory, avvenuto alle 2.45 italiane.