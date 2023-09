Industria, a luglio produzione -0,7%

Settembre 13, 2023

Dopo due mesi di crescita congiunturale la produzione industriale italiana torna a calare. Lo segnala l’Istat che si stima che a luglio 2023 l’indice destagionalizzato della produzione industriale diminuisca dello 0,7% rispetto a giugno. Nella media del periodo maggio-luglio il livello della produzione aumenta dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti. L’indice destagionalizzato mensile cresce su base congiunturale solo per l’energia (+3,7%); mentre cala per i beni intermedi (-0,5%), per i beni strumentali (-1,5%) e per i beni di consumo (-1,6%).