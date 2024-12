Industria di Marca, Dragotto (Swg): “Quasi 1 italiano su 2 sceglie la marca per i regali natalizi”

12 Dicembre 2024

“Quasi un italiano su 2 sceglie la marca per i regali natalizi. Il prodotto di marca trasferisce innanzitutto qualità ed è associato a una forte reputazione del brand”. E’ quanto dichiarato da Alessandra Dragotto, Head of research dell’istituto Swg che ha condotto un’indagine per conto di Centromarca riguardo le preferenze degli italiani per i regali e il pranzo di Natale. La rilevazione è stata presentata a Milano in un incontro dedicato alla stampa.