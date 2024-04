Industria Felix, Antoniotti (Bernoni Grant Thornton): “Governare l’intelligenza artificiale”

11 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo davanti a noi la quinta rivoluzione industriale, il cavallo portante sarà quello dell’intelligenza artificiale”. Sono le parole Roberto Antoniotti, head of technology innovation Bernoni Grant Thornton, nel 55esimo evento di Industria Felix, durante il quale sono state premiate le 44 imprese lombarde più competitive in occasione dell’ottava edizione di “La Lombardia che compete’. “L’intelligenza artificiale darà tantissime opportunità in termini di efficienza e di nuovi sbocchi, ma anche per la creazione di professionalità”, prosegue Antoniotti. “Dall’altra parte la sfida dovrà essere cavalcata senza paura per poterla governare e non essere travolti. I rischi ci sono: primi su tutti la protezione dei dati e i temi della cyber security, che non devono essere sottovalutati”.