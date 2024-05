Industria Felix, De Saint Pierre (Bsp Pharmaceuticals): “Investiti 100 milioni l’anno sulla crescita”

14 Maggio 2024

“La nostra azienda ha avuto una crescita media negli ultimi anni del 20-25%. Il nostro punto di forza è indubbiamente la tecnologia. Noi siamo dei terzisti in ambito farmaceutico, siamo specializzati nello sviluppo, formulazione e produzione di farmaci anticancro innovativi”. Lo ha dichiarato Andrea De Saint Pierre, Chief Financial Officer di Bsp Pharmaceuticals S.P.A, a margine dell’evento Industria Felix presso l’Università Luiss ‘Guido Carli’. “L’azienda è totalmente italiana per la parte passiva, la produzione, il personale, e 100% export per la parte attiva. Siamo alle soglie di 1500 assunti, con 150 assunzioni all’anno di personale qualificato e a tempo indeterminato. Non risentiamo molto dei fattori geopolitici a parte l’energy crunch che abbiamo avuto nel 2022. Per gli investimenti a parità di qualità preferiamo tutta quella parte impiantistica e di forniture dall’Italia. Investiamo quasi 100 milioni di euro l’anno”.