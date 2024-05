Industria Felix, Turina (Acqua Pubblica Sabina): “Aumentare la produttivà elemento chiave per la crescita”

14 Maggio 2024

“Quest’anno la crescita si è avuta in un regime di vincoli anche abbastanza accentuato per cui la produttività a questo punto è l’elemento fondamentale, se si riesce ad ottimizzare le performance, a ottimizzare i processi a ridurre i costi, compensare il disvalore, le diseconomie che questo momento storico sta generando, questo territorio riuscirà ad emergere”- Lo ha dichiarato Maurizio Turina, presidente di Acqua Pubblica Sabina S.P.A, a margine dell’evento Industria Felix presso l’Università Luiss ‘Guido Carli’. “Secondo me la parola chiave è aumento della produttività per essere in grado di dare delle risposte serie alla domanda di crescita che questo territorio impone. Tenere bassa la tariffa, tenendo alti gli indici di produttività è stato il nostro sforzo vero: siamo una delle società in Italia con la tariffa più bassa che esprime indici di performance molto alti. Nostra produttività ha fatto la differenza”.