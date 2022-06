Industria, parte da Gaeta un summit per rilanciare “l’Economia del mare”

Giugno 20, 2022

Sicurezza, ricerca, ambiente, innovazione e poi, ancora, nautica pesca, cultura, sport e turismo. Questi i temi al centro del 1° Summit Blue Forum Italia Network organizzato a Gaeta dalla Camera di Commercio di Frosinone e Latina. Una due giorni che ha coinvolto ministri, parlamentari, autorità militari, istituzioni e associazioni nazionali ed europee.Mare ma anche sport “questo il volano dell’economia sostenibile. Oggi tutelare il mare è un argomento centrale rispetto alle tante direttive che arriveranno dall’Europa” lo hanno affermato Silvia Salis e Sergio Battelli presenti alla kermesse. Tante sfide sul futuro: la Transizione ecologica, crescita delle imprese marittime, Pnrr, tutti spunti affrontati con gli interventi dei ministri Massimo Garavaglia, Stefano Patuanelli, Alessandra Todde e per finire il ministro degli esteri Luigi Di Maio che ha lanciato la sfida di creare il più grande hub del mediterraneo proprio da qui, dove il Blue forum Italia network è partito.