Industria, rapporto Fim: 206 crisi di settore e 60mila posti a rischio

Gennaio 17, 2023

Situazioni di sofferenza nel settore auto e in quello degli elettrodomestici per il costo dell’energia e della carenza di materie prime e della componentistica. E sono circa 206 le crisi di settore censite nell’ultimo semestre 2022 per un totale di circa 60 mila posti di lavoro a rischio. E’ questo il quadro in bianco e nero messo a punto dalla Fim che le tute blu della Cisl consegneranno il 18 gennaio prossimo al governo nel corso del tavolo di confronto convocato dal ministro delle Imprese Adolfo Urso.