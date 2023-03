Marzo 31, 2023

Your browser does not support the video tag.

In occasione della presentazione del progetto Kinder Joy of moving, promosso da Ferrero e Save the Children, il presidente di Ferrero SpA, Bartolomeo Salomone, ha parlato delle motivazioni che hanno portato alla nascita dell’iniziativa e delle caratteristiche del metodo educativo innovativo ‘Joy of Moving’, validato scientificamente, messo a punto in collaborazione con l’Università del Foro Italico di Roma, il Coni e il Miur del Piemonte.