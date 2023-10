Ottobre 18, 2023

Ogni anno in Europa sono 400.000 gli arresti cardiaci che colpiscono la popolazione, 60mila in Italia. Solo nel 58% dei casi chi assiste interviene con manovre salvavita. Per affrontare il problema, necessaria la diffusione di defibrillatori nei luoghi pubblici, formazione della popolazione e più consapevolezza.