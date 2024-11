Infettivologo Andreoni: “Vaccini arma fantastica contro infezioni respiratorie”

4 Novembre 2024

“Uniti al distanziamento, all’igiene delle mani e alla mascherina, i vaccini sono un’arma fantastica per evitare di contrarre e di trasmettere le infezioni respiratorie. Inoltre, oggi abbiamo a disposizione anche il vaccino contro il virus sinciziale, un virus che può dare manifestazioni estremamente gravi”. Lo ha all’Adnkronos Salute l’infettivologo Massimo Andreoni, professore emerito Malattie Infettive università Tor Vergata Roma e direttore scientifico della Simit, in occasione della presentazione – a Roma – della campagna di sesibilizzazione promossa da Pfizer ‘Abituati a proteggerti dalle infezioni’ e che ha riunito un gruppo di esperti per fare il punto sulle strategie più efficaci per contrastare la diffusione di malattie respiratorie infettive come influenza, Covid, pneumococco ed Rsv.